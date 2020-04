Policial tem carro incendiado após matar homem no porto São José

Segundo informações preliminares, a discussão começou na rampa do porto quando havia uma fila de embarcações a serem retiradas do rio. Um policial militar teria tentado furar a fila e iniciou uma discussão com a vítima identificada como ‘Vitinho’. De acordo com testemunhas, o policial militar que estava de folga, sacou a pistola e atirou contra o ‘Vitinho’.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Nova Londrina, mas entrou em óbito dentro da ambulância.

Populares se revoltaram com a ação do policial e atearam fogo em seu veículo e também no barco que estava na carretilha engatada no carro.

As informações são do Umuarama News