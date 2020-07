A Delegacia de Homicídios de Maringá investiga o caso de um corpo encontrado no Jardim Bertioga em Maringá, em avançado estado de decomposição, supostamente do sexo masculino, encontrado no final da tarde de domingo (16) em um fundo de vale.

O corpo foi localizado por populares. A Policia Cientifica encontrou uma calça jeans e uma camisa polo azul escuro com listras verdes e brancas.

O corpo foi encaminhado ao instituto Médico Legal de Maringá.