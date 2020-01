Prazo para alistamento militar online já está aberto

O prazo para o alistamento militar online começou na última quarta-feira (1º), e vai até 30 de junho de 2020. As inscrições podem ser feitas no site do Exército (https://www.alistamento.eb.mil.br/), com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e preenchimento do formulário para validação dos dados pessoais. O alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que o jovem (sexo masculino) completa 18 anos.

No Brasil, o alistamento militar é gratuito e obrigatório a brasileiros do sexo masculino desde 1906. Segundo o exército, o serviço online visa modernizar e facilitar o ingresso às forças armadas. Caso o jovem opte por fazer este processo pessoalmente, deverá comparecer na Junta de Serviço Militar munido de RG, CPF e comprovante de residência. Se perder o prazo, será cobrado multa e a regularização só poderá ser feita em 2021.

Vale ressaltar que, se o alistamento não for realizado, o cidadão não poderá obter passaporte, ingressar como funcionário em instituições, empresas ou associações oficiais, assinar contratos com o governo, prestar exame ou se matricular em qualquer estabelecimento de ensino, obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, exercer qualquer função ou cargo público e receber prêmios do governo.

No caso das mulheres, o serviço militar não é obrigatório, mas podem ser incluídas por meio de concurso. Já os homens que não o fazem, ficam impedidos de exercer uma série de direitos, por isso a importância de se regularizar com o país.

SERVIÇO

No caso de dúvidas procure a Junta do Serviço Militar de Mandaguari, localizada na Avenida dos Pioneiros, em frente ao terminal de embarque e desembarque da Estação Rodoviária. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Telefone: (44) 3133-0793.