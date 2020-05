Prefeito reúne secretários e pede foco para cumprimento de projetos

O prefeito Romualdo Batista se reuniu na manhã desta terça-feira (12) com os secretários municipais para solicitar andamentos dos projetos iniciados e ouvir as dificuldades encontradas por cada secretaria municipal. Essa foi a primeira reunião após o início da pandemia do coronavírus no país.

Todos tiveram a oportunidade de apresentar as ações que estão sendo executadas, de apresentar o quadro atual de cada secretaria e apontar as dificuldades para a elaboração dos projetos planejados para 2020.

Batistão cobrou empenho e foco de seus secretários. “Vamos manter nosso compromisso em executar nossos projetos até o último dia de gestão. Com o mesmo foco e determinação que começamos na Prefeitura iremos terminar, por isso quero que nada fique parado ou para depois. Vamos tocar todos os projetos iniciados e o que darão tempo de ser finalizados de todas as secretarias municipais”.

Participaram da reunião os secretários Vâine Michelan (Governo), Hamilton Sampaio (Planejamento, Finanças e Gestão), Leandro Garcia (Urbanismo, Obras e Serviços Públicos), Roberto Almeida (Cultura, Esporte e Lazer), Luis Felipe Cavalheiro ( Agricultura e Abastecimento), Maria de Lourdes Almeida Paes (representando a Assistência Social), Adenise Batista (Educação), Deise Vernillo (Saúde), Paulo Conte (Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente).

“Estamos caminhando para o final da gestão. Temos projetos para implantar e compromissos para cumprir. Por isso, peço empenho dobrado de todos os secretários para focarmos em todas as metas que devem ser cumpridas”, finalizou o prefeito.