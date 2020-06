Prefeitura coloca à disposição da população Centro Municipal de Especialidades e Fisioterapia

Oferecer serviço de melhor qualidade e com funcionários e equipamentos próprios. Este é o principal objetivo do Centro Municipal de Especialidades e Fisioterapia, que iniciou o atendimento ao público na tarde desta segunda-feira (1º e junho), na antiga Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Cristina.

O centro irá realizar o atendimento de segunda a sexta-feira, sendo que o período da manhã será para atendimento em grupos e o da tarde para atendimento individual. O agendamento será efetuado através de apresentação do encaminhamento médico. Em seguida é realizada a consulta, avaliação, a programação do procedimento e atendimento realizado pelo fisioterapeuta.

DOMICÍLIO

As pessoas que necessitam de atendimento em domicílio contam dois profissionais à disposição. Os agendamentos e avaliações serão feitos através dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Foram investidos R$ 40 mil em equipamentos, com recursos destinados pelo Governo do Paraná, através de parceria com a Prefeitura, que também adquiriu outros itens para o atendimento à população.

Com serviços terceirizados o município investia cerca de R$ 350 mil anuais. “Com a implantação do Centro Municipal de Especialidades e Fisioterapia vamos ter um gasto anual aproximado de R$ 86 mil”, observa a secretária de Saúde do Município, Deise Vernillo. Entre os anos de 2015 e 2018 os gastos foram de cerca de R$ 1 milhão para os cofres públicos.

“Os recursos economizados nesta área poderão ser aplicados em outras áreas da saúde, buscando sempre nosso principal objetivo, que é melhorar a cada dia o atendimento à nossa população”, afirmou o prefeito Romualdo Batista.

TRIBUNAL DE CONTAS

Esta ação faz parte do planejamento realizado pela Secretaria de Saúde para atender às recomendações feitas aos municípios pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), no que se refere à terceirização do serviço público de saúde, respeitando princípio constitucional do concurso público.

Como município realizou concurso para contratação de fisioterapeutas e o Governo do Estado está repassando recursos para aquisição de equipamentos, este serviço passará a ser efetuado dentro da atenção básica de saúde, conforme recomenda o TCE-PR.