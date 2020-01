Prefeitura convoca médicos e profissionais aprovados em concurso para a área da saúde

A Prefeitura de Mandaguari está convocando mais três médicos e outros profissionais da área de saúde aprovados no concurso público para atuarem nas Unidades Básicas de Saúde. Recentemente foram chamados cinco clínicos gerais, um pediatra e um ginecologista. Neste novo edital estão sendo chamados um cardiologista, um pediatra, um ginecologista, um fisioterapeuta, além de técnicos de enfermagem e outras funções.

A publicação da convocação os aprovados assumirem as vagas foi publicada no Diário oficial do Município desta segunda-feira, 6 de janeiro de 2020. Os convocados têm prazo de 5 dias úteis para comparecerem ao Departamento de Gestão de Pessoas, na Prefeitura, e entregarem os documentos para serem efetivados.

CONVOCADOS

Os convocados através do Edital 002/2020 são: Vinicius Alves Barbosa (Cardiologista); Juliana Caroline Marangoni Bottega (Ginecologista/Obstetra); Stephanie Cristine Kennedy Massaro (Pediatra); Gilmar Manuel da Silva (Fisioterapeuta); Milena Jennifer Aparecida Bahia de Araújo, Victor Roberto Rodrigues Barião, Gabrieli Maria Nunes da Cruz, Carmem Monteiro Nobre de Azevedo, Antônio Marcos de Souza e Aline Dora da Silva Faria (Técnico de Enfermagem em turno de revezamento); Débora Neves da Silva, Giovanna da Costa Stuani, Muriele Alves de Souza e Juliano Ramos de Andrade (Auxiliar de Serviços Gerais); Marcio Tadeu Cazaqui de Oliveira (Auxiliar Administrativo); e Marcio José Carneiro (Motorista D).

O prefeito Romualdo Batista ressalta que a contratação dos convocados será imediata. “Trazendo a documentação na Prefeitura eles começam a trabalhar imediatamente para atender nossa população nos postos de saúde”. Os documentos que deve ser apresentados são: RG, CPF e Carteira de trabalho. “Estamos trabalhando para melhorar a cada dia o atendimento da nossa saúde, buscando levar médicos especialistas e técnicos para os bairros da nossa cidade, que é onde está a população que mais necessita deste atendimento”, conclui o prefeito.