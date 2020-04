O prefeito Romualdo Batista instituiu ponto facultativo nas repartições públicas da Prefeitura de Mandaguari no dia 9 de abril, quinta-feira Santa.

De acordo com o decreto nº 165/2020, na quinta-feira, os serviços essenciais serão mantidos com atendimento normal no Pronto Atendimento Municipal (PAM), limpeza pública e vigilância. Na sexta-feira, dia 10 de abril, feriado nacional os serviços essenciais serão mantidos.