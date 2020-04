Prefeitura prorroga para agosto e setembro cotas únicas de IPTU

A Prefeitura de Mandaguari considerando a situação de emergência da saúde pública e do prejuízo à economia da cidade causados pela pandemia do corona vírus prorrogou o vencimento da parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que terá passou para o dia 10 agosto com desconto de 8% e 10 de setembro para desconto de 4%. Os vencimentos das cotas únicas estavam programados para os meses de abril e maio.

Para o prefeito Romualdo Batista a medida é uma forma de auxiliar as pessoas neste período complicado que atinge o mundo e principalmente os pequenos empreendedores. “Sabemos que a situação foi inesperada e que muita gente está com dificuldade financeira por conta do fechamento do comércio por alguns dias. Por isso, apesar de ser prejudicial para as finanças do município, decidimos rever nossa fonte de arrecadação, segurar em alguns pontos e favorecer nossa população que merece atenção e respaldo”.