Prefeitura recebe doação de 35 mil máscaras da Superbac

O prefeito Romualdo Batista recebeu nesta segunda-feira (18) da empresa Superbac máscaras de proteção para serem distribuídas a critério da administração municipal. Foram doadas ao município 35 mil máscaras confeccionadas por profissionais de Mandaguari. Participaram da entrega a secretária de Governo, Vâine Michelan e o secretário de Planejamento, Hamilton Sampaio.

Batistão agradeceu a gentileza e preocupação da empresa com o município e informou que as máscaras serão repassadas aos servidores municipais, Câmara, Fórum, delegacia, Acamam e para a comunidade que busca atendimento nos órgãos públicos como Creas, Cras, Espaço Conviver, Unidades Básica de Saúde e PAM. “Essa doação é muito significativa para nós e demonstra a responsabilidade da empresa com Mandaguari. Agradeço pelo trabalho realizado e por investir em nossa cidade. As máscaras já serão repassadas hoje mesmo para alguns órgãos e para os servidores do Paço Municipal”.

O diretor de operação da Superbac, Giuliano Pauli, reforçou o comprometimento da empresa com Mandaguari e ressaltou o seu papel social. “Temos um carinho enorme por essa cidade e esse papel social deve ser recorrente em prol da comunidade. Temos certeza que essas máscaras serão bem distribuídas e servirão para proteger a população do coronavírus. Façam bom uso”.