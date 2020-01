Prefeitura repassa micro-ônibus com acessibilidade para a APAE de Mandaguari

A entrega do micro-ônibus aconteceu na tarde desta quarta-feira, 8, em frente no estacionamento da Prefeitura de Mandaguari.

O veículo, que possui 17 lugares, sendo três exclusivos para cadeirantes, foi entregue à Secretaria Municipal de Assistência Social, através de recursos viabilizados através do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), aprovados pelo Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS). E agora, o município está repassando para a APAE através de um contrato de comodato com validade de dez anos.

O prefeito Romualdo Batista falou da responsabilidade do poder público com a área social. “Acredito que o serviço público é para todos, mas nós, administradores, temos que ter um olhar mais social, por isso estamos sempre à disposição da APAE da nossa cidade”. Já o presidente da APAE destacou que “será um veículo útil para os alunos e este é fator mais importante, ou seja, ser utilizado para a sua finalidade, que será atender bem as nossas crianças”.