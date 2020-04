PRF apreende carreta adulterada e prende passageiro em Mandaguari

Um homem de 38 anos foi preso ao tentar se passar por seu tio

A ocorrência foi registrada na tarde deste sábado, (18), defronte a Unidade |Operacional da PRF em Mandaguari.

Por volta das 13h50, no km 201 da BR 376, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), deram ordem de parada a uma carreta Reboque Randon com placas de São José da Lapa-MG, atrelada ao cavalo trator Iveco Stralis com placas de Curitiba, conduzido por um homem de 42 anos, que seguia sentido Maringá a Curitiba.

Ao iniciar a fiscalização os agentes perceberam divergências nos dados físicos da carreta e nos que constava em seus documentos, tais como placas em desacordo com a regulamentação e também a cor alterada. Iniciado os procedimentos de autuações e de recolhimento, fora solicitado também os documentos pessoais de um passageiro, que acompanhava o condutor.

Este apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), onde constava dados de um senhor de 49 anos. Os agentes da PRF perceberam haver divergência na foto desta CNH com a aparência física de seu apresentante, e intensificaram a fiscalização objetivando sua real identificação

Demonstrando saber vários dados do titular do documento, como histórico familiar, números de RG e CPF, dentre outros, este passageiro tentava se passar por terceira pessoa. Após consulta a vários sistemas e o cruzamento de informações, os agentes descobriram que este passageiro se fazia passar por seu tio, na tentativa de encobrir sua real identificação, pois constava contra si um Mandado de Prisão, expedido pela Vara criminal da Comarca de Colombo, região metropolitana de Curitiba.

Questionado pelos agentes, este homem afirmou que desde agosto do ano de 2019, logo após ter ciência do Mandado de Prisão, dado a semelhança física com seu tio, passou a adotar como sua os documentos pessoais daquele.

Após a constatação, este passageiro foi preso em flagrante por uso de documento de terceiro, com pena que pode chegar a 2 anos de detenção, além da multa, crime este estendido ao tio, caso se comprove aquiescência deste em tal utilização e também cumprido o Mandado de Prisão Preventiva, expedido pela Justiça Estadual.

A carreta foi encaminhada ao pátio conveniado da PRF e o homem à carceragem da Polícia Civil de Mandaguari.

Já o condutor liberado, juntamente com o cavalo trator, para seguir viagem.