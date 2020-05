PRF apreende maconha e recupera veículo furtado

Condutor, uma rapaz de 23 anos, ainda tentou furar os pneus da viatura da PRF, atirando “miguelitos”

No início da tarde deste sábado, (16), por volta das 12h20, agentes da Polícia Rodoviária Federal, quando realizavam rondas nas proximidades do km 129 da BR 376, em Nova Esperança, região noroeste do Estado, avistaram um veículo Toyota Corolla, transitando em alta velocidade.

Houve a tentativa de abordagem, porém o condutor, empreendeu fuga em alta velocidade sentido Castelo Branco. Houve o acompanhamento tático por mais de 15 quilômetros, e neste percurso, o condutor arremessou por diversas vezes “miguelitos”, na tentativa de furar os pneus da viatura da PRF.

Não conseguindo, adentrou à cidade de Castelo Branco, onde transitou por ruas e avenidas, até estacionar bruscamente e continuar a fuga a pé. Os agentes da PRF o seguiram e conseguiram prendê-lo, após este transpor dois muros.

Dentro do veículo, haviam 248,6 quilos de maconha. Os agentes descobriram ainda que este veículo foi furtado no dia 03 de março deste ano, em Cambé, região norte do Estado.

Questionado pelos agentes, este rapaz afirmou que pegou a droga em Paranavaí e pretendia levá-la até Mandaguari, onde receberia pela empreitada criminosa.

Preso em flagrante, este condutor foi encaminhado, com o veículo e a droga, à delegacia da Polícia Civil de Nova Esperança

Ele responderá pelos crimes, em tese, de tráfico de drogas, receptação, tentativa de homicídio aos PRFs, desobediência, direção perigosa e resistência à prisão.