PRF apreende maconha escondida na lataria de uma Saveiro

No sábado (11) a PRF apreendeu em Mandaguari, 162 Kg de maconha que estavam escondidos no assoalho e na lateral de uma Saveiro.

Um homem de 40 anos foi abordado em frente a Unidade Operacional de Mandaguari, por volta das 18h30. Diante do nervosismo do condutor, foi realizada uma busca minuciosa no veículo, de imediato a equipe sentiu forte cheiro de maconha no interior do VW Saveiro.

A droga estava escondida no assoalho e lateral da carroceria do veículo.

O preso poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, com pena reclusão de 5 a 15 anos.