PRF apreende mais um carregamento de pasta base de cocaína, desta vez em Mandaguari

A ação contou com apoio do Canil da PM

Na noite desta quinta-feira, 30, por volta das 22h30, no km 201 da BR 376, defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram uma Van Renault/Master MBUS, conduzida por um homem de 40 anos, que transportava 6 pessoas paraguaias.

Logo no início da fiscalização, levantou suspeita nos agentes da PRF as explicações divergentes, tanto do condutor como dos passageiros, sobre detalhes da viagem.

Como aparentemente nenhuma mercadoria era transportada, os agentes solicitaram apoio do Canil da PM de Maringá.

Com a chegada dos policiais militares, os cães indicaram o assoalho do veículo como possível local a ser vistoriado.

Os agentes da PRF então desmontaram o assoalho e encontraram 60 tabletes de pasta base de cocaína, que totalizaram 62,25 kg da substância entorpecente.

Questionado, o condutor, um homem de 40 anos, confessou que pegou a droga na cidade de Foz do Iguaçu e pretendia levá-la até a cidade de São Paulo, onde receberia determinada quantia em dinheiro. Sobre os paraguaios, disse que usou-os como disfarce para tentar transparecer ser apenas uma viagem de turismo.

Afirmou ainda, que os passageiros fariam a viagem apenas para realizarem compras na região do Braz, na Capital Paulista, e que estes não sabiam da existência do ilícito.

Este condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari, já os passageiros, após identificados, foram liberados.

Essa é a segunda apreensão de pasta base de cocaína realizada pela PRF na região de Maringá, a outra foi no dia 23 deste mês em Nova Esperança, quando foram apreendidos 127 kg da droga.

Em valores comerciais no Brasil, mais de R$ 7,5 milhões de prejuízo aos traficantes.

A pena para esse tipo de crime pode chegar a 15 anos de reclusão.

Fonte PRF