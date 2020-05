PRF apreende Skank, Maconha e Haxixe em Nova Esperança

Houve perseguição por mais de 13 quilômetros

Na tarde desta terça-feira,12, por volta das 16h20, nas proximidades do km 127 da BR 376, em Alto Paraná, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), desconfiaram de um veículo Jeep Compass, de cor azul, com placas da cidade do Rio de Janeiro-RJ, que seguia pela rodovia em alta velocidade sentido Maringá.

Houve ordem parada, porém, seu condutor a desobedeceu e empreendeu fuga.

Transitando pelo acostamento e colocando em risco os demais usuários da rodovia, os agentes da PRF, com a utilização de sirenes e giroflex, o perseguiram.

Após 13 quilômetros, já no município de Nova Esperança, este condutor guinou-se de forma brusca e adentrou em um pequeno carreador, em meio a uma plantação de cana, momento em que a equipe da PRF realizou disparos de arma de fogo, atingindo 3 pneus do utilitário.

Com estes vazios, houve a perda de controle da direção.

Porém, ainda este condutor jogou seu veículo nas fileiras de cana, e após a parada, conseguiu fugir, se embrenhando no meio desta plantação.

Dentro do Jeep foram encontrados 104 kg de Skank, variedade da maconha de odor mais forte e de maior concentração de substâncias psicoativas, 209 kg de maconha e 300 gramas de haxixe.

Os agentes realizaram buscas na região, porém este traficante ainda não foi encontrado.

Os policiais descobriram que este veículo apresenta adulteração em seus sinais identificadores, porém, ainda não fora possível aferir sua real identificação.

Ocorrência encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Nova Esperança.