PRF atende acidente com óbito em Marialva

Um Senhor de 50 anos teve morte instantânea

Na madrugada desta sexta-feira, (27), na BR 376, km 187, no sentido Maringá a Londrina, município de Marialva, houve uma colisão lateral entre um VW/Brasília e um caminhão Ford/Cargo, vitimando fatalmente um senhor de 50 anos.

Informações preliminares levantadas por agentes da PRF apontaram que a vítima conduzia sua VW Brasília sentido Maringá a Marialva, quando teve uma pane em seu veículo sobre a pista. O condutor teria descido do veículo e tentou empurrar em marcha a ré, posicionando-se na lateral esquerda com a porta do motorista aberta, porém, sem a devida sinalização e iluminação.

O condutor do Ford/Cargo, que seguia no mesmo sentido da via, não conseguiu desviar e colidiu na lateral da Brasília, atingindo também o condutor que a empurrava, vitimando-o fatalmente.

Equipes de socorro, juntamente com agentes da PRF, estiveram no local, porém, nada pôde ser feito para salvar a vida deste senhor.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.