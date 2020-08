PRF atende grave acidente em Mauá da Serra

01 criança foi encaminhada em estado grave para o hospital

Na noite desta sexta-feira (31), por volta das 19h00, no km 289, da BR 376, em Mauá da Serra, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito.

Um veículo VW/Voyage com placas de Mauá da Serra-PR, que seguia sentido Mauá da Serra a Curitiba, ao realizar manobra de retorno por cima do canteiro central da rodovia, foi colido em sua lateral direita por um caminhão Iveco/Stralis com placas de Umuarama-PR.

O automóvel era ocupado por 02 pessoas, um homem com 34 anos e uma criança de 03 anos, que era transportada no banco dianteiro do veículo. O condutor sofreu ferimentos moderados e recusou realizar o teste do bafômetro. Já a criança, ficou presa nas ferragens do veículo e foi encaminhada em estado grave por equipes do Samu e Concessionária Rodonorte para o Hospital da Providência em Apucarana. O condutor do caminhão, um homem de 55 anos, nada sofreu.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito apontando as causas do acidente.