PRF disponibiliza R$ 157 mil a donos de veículos leiloados no Paraná

Montante corresponde ao saldo remanescente de leilões feitos em 2018 no estado; são 53 beneficiários, com saldos individuais de até R$ 17,4 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná está tentando localizar proprietários de veículos que foram apreendidos e leiloados no estado no ano de 2018. São veículos que, após serem leiloados, quando realizados todos os pagamento devidos por aquele veículo e ainda restar saldo, é necessário entrar em contato com o proprietário para que ele realize o procedimento de solicitação do valor remanescente, para que a PRF consiga realizar a transferência e finalizar o processo do veículo em questão.

A Resolução 623 do Contran disciplina a ordem de pagamento a ser realizado com o dinheiro arrecadado. Em primeiro lugar, paga-se o pátio que promoveu a guarda e remoção do bem; em segundo lugar, devem ser pagos os débitos relacionados ao licenciamento do veículo; em terceiro, débitos de IPVA até mo esgotamento dos valores com as diversas dívidas que ainda repousarem sobre o bem. Só depois de esgotados os pagamentos devidos é que o proprietário pode solicitar o valor remanescente.

Ao todo são R$ 157.343,90 que estão disponíveis para os proprietários que tiveram seus veículos leiloados no ano de 2018. Após várias tentativas, esses proprietários não foram localizados pela instituição, que tenta restituir os valores.

Foi disponibilizada uma lista com nomes dos proprietários e as placas do veículos para facilitar a localização.

De acordo com o o PRF Adaílson Souza, que é coordenador da área de leilões da PRF no Paraná, a pessoa que se encaixar no perfil procurado, deve acessar a lista para localizar o seu nome ou a placa do seu veículo. Encontrando, ela deve seguir os seguintes passos:

Após consultar a lista, entrar em contato com a comissão de leilões da PRF, pelo telefone (41) 3535-1939 ou pelo e-mail gestao.patios.pr@prf.gov.br e fazer a solicitação. Os agentes da PRF farão a checagem da veracidade dos dados e, uma vez conferidos os dados, o valor devido será transferido para a conta bancária informada em, no máximo, 72 horas.

Caso o proprietário não entre em contato ou não seja encontrado, os saldos credores não reclamados serão mantidos em registros e contas bancárias do órgão ou entidade realizadora do leilão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do Termo de Homologação do Leilão, findo o qual serão recolhidos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.

Acesse a lista de proprietários aqui: https://bit.ly/2X7chGn

Fonte PRF