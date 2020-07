PRF encontra aproximadamente R$ 6 milhões em contrabando em carga de milho

Entre as mercadorias, haviam dois mil e quinhentos telefones celulares. Um casal foi preso em flagrante

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, abordaram na noite desta quarta-feira, 15, por volta das 22h, no km 131 da BR 376, no município de Nova Esperança, região noroeste do Estado, uma carreta Scania/T113, com placas de Ponta Porã/MS, carregada com milho, conduzida por um senhor de 60 anos, acompanhado de sua esposa, uma senhora de 55 anos, após constatarem que um dos faróis estava queimado.

Após a abordagem, o casal se mostrou muito apreensivo, motivando a equipe policial a solicitar o retorno desta carreta à Unidade Operacional da PRF em Alto Paraná para uma fiscalização minuciosa.

Já na Unidade, os agentes deslonaram esta carreta e descobriram sob a carga de milho diversas caixas de aparelhos de telefones celulares, eletrônicos, medicamentos e anabolizantes, todos oriundos de países estrangeiros, sem o devido desembaraço aduaneiro ou autorização de importação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA.

Após a contagem, verificou-se haver 2.500 telefones celulares, 2.000 unidades de eletrônicos diversos, 20.000 comprimidos de medicamentos e 1.000 ampolas de anabolizantes, avaliados em mais de seis milhões de reais.

Questionado pelos agentes, este condutor relatou que carregou os produtos ilícitos junto a 32 toneladas de milho em Ponta Porã/MS e pretendia descarregá-los em Maringá, região noroeste do Estado.

As mercadorias e veículo foram encaminhados à Receita Federal, e os dois presos à delegacia da Polícia Federal, ambas em Maringá-PR.

Em tese, eles responderão criminalmente pelos crimes de contrabando, descaminho, falsificação

e adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Fonte PRF