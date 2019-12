PRF flagra motorista de ônibus bêbado em Mandaguari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na manhã desta terça (31), em Mandaguari, um motorista de ônibus bêbado. Ele saiu de Londrina (PR) e tinha destino Toledo (PR), com 17 passageiros. O índice de álcool no organismo não foi suficiente para caracterizar o crime, mas foi multado em R$ 2.934,70, além de ter a CNH suspensa por um ano.

Por volta das 9h40, agentes da PRF abordaram um motorista de ônibus, na BR-376, em Mandaguari, região norte do Paraná. Ao realizarem o teste do bafômetro no profissional, o resultado foi de 0,24 mg de álcool o por litro de ar expelido dos pulmões.

De acordo com o motorista, ele participou de uma confraternização de final de ano da própria empresa e bebeu whisky e cerveja. Pela manhã foi acionado, mas não imaginava que o álcool ainda não havia sido metabolizado em seu organismo.

Ele saiu do terminal rodoviário de Londrina e foi abordado em Mandaguari, percorrendo assim, cerca de 71 quilômetros, transportando 17 passageiros.

Diante dos fatos, ele foi autuado por dirigir embriagado e a empresa providenciou outro motorista para seguir viagem.

Neste ano, a PRF, nas rodovias federais paranaenses, flagrou cerca de 4,2 mil motoristas embriagados; 614 foram presos em flagrante.