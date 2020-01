PRF prende motorista com 475 Kg de maconha em Jandaia

Por volta das 11h30 deste sábado (11) uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no km 232.0 da BR 369, no município de Jandaia do Sul/PR, deu ordem de parada ao veiculo Ford Focus, cor prata, o condutor desobedeceu a ordem e iniciou fuga em alta velocidade, jogando o veículo por diversas vezes na contramão de direção afim de causar caos no transito e atrapalhar o acompanhamento da equipe policial, transitou ainda em alta velocidade por trecho onde circulavam pedestres, ao chegar próximo ao trevo de Jandaia o condutor fez manobra de retorno sobre a rodovia em local proibido e começou a transitar no sentido contrário ao que vinha, ainda em alta velocidade e causando risco aos demais usuários da via, razão pela qual a equipe teve que usar de arma de fogo contra os pneus traseiros do veículo.

Para que o condutor não chegasse à cidade e colocasse ainda mais vidas inocentes em risco, em local apropriado, ermo e livre de pedestres e outros veículos, o PRF Luis Rodrigues realizou oito disparos de sua arma funcional, logrando êxito em acertar o pneu traseiro direito.

Os demais integrantes da equipe não realizaram disparos. Após ter o pneu furado, o condutor ainda tentou continuar a fuga mas o carro teve pane no câmbio. O condutor então, abandonou o veiculo sobre a via e iniciou fuga a pé, carregando uma mochila em uma das mãos, adentrando em áreas particulares de residências habitadas.

Em determinado momento o policial efetuou um disparo do dispositivo DCE Spark NS. SS0005217 afim de que ele cessasse sua fuga em meio as residencias, porém os dardos não atingiram o indivíduo. Após algum tempo de fuga o fugitivo adentrou em área de mata fechada às margens da rodovia.

A equipe PRF fez um cerco no local logrando êxito em localizá-lo.

No veículo foram localizados 33 fardos de maconha no porta malas, no local onde ficava o banco traseiro e no assoalho à frente do banco dianteiro do passageiro que após pesados totalizaram 475,25 kg .

O condutor disse ao PRFs que pegou o veiculo carregado com a droga em Matelândia e a levaria para Curitiba e receberia a quantia de R$ 6 mil pelo transporte.