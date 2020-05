PRF prende motorista de caminhão embriagado em Apucarana

Na noite deste sábado (16), por volta das 20h, no km 196 da BR 369, em Apucarana/PR, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um condutor pelo crime de embriaguez ao volante.

O motorista, de 52 anos, conduzia um veículo de carga que transportava aproximadamente 37 toneladas de soja.

Durante ronda ostensiva, a equipe PRF visualizou o veículo transitando em zigue-zague, o que motivou a abordagem. O condutor, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi submetido ao teste de etilômetro, que constatou altíssima concentração de álcool em seu organismo, 0,82 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões.

Além de autuado por embriaguez (R$ 2.934,70), o condutor foi preso em flagrante pelo crime do Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, que estipula a pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana.