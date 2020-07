PRF realiza nova operação para fiscalizar motos na região

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma nova operação com ênfase na fiscalização de motocicletas, no período da manhã, deste sábado (18), na BR 369, no quilômetro 207, em Apucarana.

Ao todo, foram fiscalizadas 56 motocicletas, 06 automóveis e 69 pessoas. Foram lavrados 69 autos de infração e 13 veículos foram recolhidos ao pátio conveniado para regularização. Novamente as infrações mais flagradas pela PRF foram: conduzir veículo com débitos tributários em atraso (11); em mau estado de conservação, comprometendo à segurança (07) e sem possuir CNH (06). Do total de veículos abordados, aproximadamente, 61%, possuíam alguma irregularidade.

Segundo a PRF, novas operações serão realizadas na região, com o objetivo principal de retirar de circulação motos irregulares e reduzir o número de acidentes graves que vem ocorrendo com frequência na região, envolvendo este tipo de transporte, aumentando assim, a segurança dos usuários da via.

PRF.