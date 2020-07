PRF realiza operação para fiscalizar motos em Apucarana e Arapongas

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação com ênfase na fiscalização de motocicletas das 10h00 às 16h00 deste sábado (11), na BR 369, nos quilômetros 201 e 184, em Apucarana e Arapongas, respectivamente.

O objetivo da operação foi intensificar o policiamento com ações de fiscalização de trânsito, contribuindo na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, bem como aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais. Segundo a PRF, devido a baixa proteção que oferecem para seus ocupantes, os acidentes que as envolvem tem alto índice de mortes e feridos.

Ao todo, foram fiscalizadas 65 motocicletas, 03 automóveis e 74 pessoas. Foram lavrados 106 autos de infração e 33 veículos foram recolhidos ao pátio conveniado para regularização. As infrações mais flagradas pela PRF foram: conduzir veículo com débitos tributários em atraso (21); em mau estado de conservação (14) e sem possuir CNH (11). Do total de veículos abordados, aproximadamente 75% possuíam alguma irregularidade.

Segundo a PRF, novas operações serão realizadas na região durante este mês de julho, com o objetivo principal de retirar de circulação motos irregulares e reduzir o número de acidentes graves que vem ocorrendo com frequência na BR 369 envolvendo este tipo de veículo.

