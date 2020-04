PRF recupera carro roubado e prende traficante com 307 quilos de maconha em Umuarama

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 307,2 quilos de maconha na tarde desta sexta-feira (3) em Umuarama, na região noroeste do Paraná.

Os agentes da PRF que estavam em deslocamento pela PR-323 desconfiaram de um automóvel Volkswagen Voyage, que estava próximo ao trevo de Mariluz, e resolveram abordá-lo.

O motorista inicialmente hesitou, mas na sequência acabou por obedecer a ordem de parada. A droga estava no banco traseiro e no porta-malas do veículo.

Aos policiais rodoviários federais, o homem, de 48 anos de idade, disse que saiu de Terra Roxa (PR) e que levaria a carga de maconha até Londrina (PR).

Com placas falsas, o carro havia sido roubado na cidade de Londrina, em junho de 2019. A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

O envolvido responderá a princípio pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de carro roubado, cujas penas variam de 5 a 15 anos e de um a quatro anos de prisão, respectivamente.