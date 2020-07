PRF recupera em Marialva veículo clonado do Exército Brasileiro

Abordagem aconteceu na BR 376, em Marialva/PR.

Após verificação minuciosa foram constatadas algumas adulterações no sinais identificadores do veículo, sendo que o número do chassi pertence a um caminhão da frota do Exército Brasileiro.

Indagado, o condutor de 38 anos, morador de Umuarama, disse não ter conhecimento desta situação. Também foi verificado que ele possui antecedentes criminais pelo crime de contrabando (cigarros).

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Marialva.