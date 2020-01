Os produtores rurais de Mandaguari estão sendo chamados para efetuar a atualização de cadastros, que deve ser feito junto ao setor de Nota do Produtor Rural, no andar superior do Paço Municipal. Para efetuar a atualização, devem ser apresentados os seguintes documentos: cópia da matrícula atualizada com validade de 30 dias, comprovante de residência e documentos pessoais.