Profissional da saúde testa positivo para Covid-19

Uma profissional da área da saúde, de 38 anos, testou positivo para o novo coronavírus. O teste foi realizado no último dia 30, em outra localidade onde a profissional também atua e permanece em isolamento domiciliar.

Apesar do caso positivo não ser contabilizado para Mandaguari, a Secretaria de Saúde informa o acontecimento e ressalta que todas as providências estão sendo tomadas, como o fechamento da Unidade Básica Morumbi e o afastamento de todos os seus funcionários, que ficarão a partir da tarde desta segunda-feira em isolamento domiciliar e realizarão o teste rápido, seguindo a data do protocolo de Saúde.

Pacientes que tiveram contato com a profissional serão monitorados pela Atenção Básica de Saúde que entrará em contato para passar as recomendações. A UBS será fechada ainda hoje e passará por uma desinfecção nesta terça-feira. A equipe da Saúde definiu um novo fluxo de atendimento aos pacientes daquela localidade que devem procurar as UBS Esplanada e Cinco Conjuntos.