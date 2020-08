Quatro detidos e grande quantidade de drogas apreendidas em São Pedro do Ivaí

A Polícia Civil de Jandaia do Sul deteve quatro pessoas acusadas de tráfico de drogas no Jardim Juju em São Pedro do Ivaí.

A operação foi realizada nesta quarta-feira (5) e resultou nas prisões.

Os agentes localizaram um adolescente, que estava com dois invólucros de maconha e R$ 10. Em busca na residência, havia mais oito pedras de crack e um casal, maior de idade, com uma porção de maconha. Em uma casa desabitada, foram encontrados mais cerca de 320 invólucros de maconha, todos preparados para a venda.

Dois menores assumiram a posse do entorpecente, mas as investigações apontam que o casal utilizariam dos adolescentes para cometer o crimes, por isso, marido e mulher foram acusados, além do tráfico, também por corrupção de menores.

No total, dois adultos foram presos e dois menores apreendidos.

Também foram apreendidas 324 buchas de maconha, oito pedras de crack, três celulares, e um vídeo game Playstation.