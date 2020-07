Antes mesmo dos cientistas chegarem a uma vacina eficaz para a prevenção da doença, o Governo do Paraná está assegurando os recursos para ganhar agilidade na compra.

Uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi enviada à Assembléia Legislativa do Paraná, prevendo no orçamento de 2021 o montante de R$ 100 milhões para a compra de vacina contra a covid-19. O recurso será destinado ao caixa da Secretaria Estadual de Saúde.

A emenda será analisada pelo relator do Orçamento, deputado Tiago Amaral (PSB), nos próximos dias, junto com as demais emendas enviadas pelo Governo e também as apresentadas pelos deputados.

Após a análise do relator, ocorre a votação na Comissão de Orçamento e só depois a proposta é encaminhada para votação pelos deputados.

Rosi Guilhen/Assessoria deputado Tiago Amaral.