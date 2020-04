A equipe do SAMU de Jandaia do Sul foi acionada na noite desta terça-feira (21) para atender uma vítima de disparos de arma de fogo na Rua das Violetas, Conjunto Mutirão, em Jandaia do Sul.

Mauro Lucas da Costa, de 29 anos, foi atingido por três disparos, após uma discussão. Ele foi encaminhado ao PAM, mas acabou falecendo no trajeto.

O autor seria um advogado.