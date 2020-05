Rapaz é esfaqueado na Vila Santo Antônio em Jandaia

Na noite desta sexta-feira (22) um jovem apareceu com ferimento de faca na varanda de uma residência na Rua Pastor João Marcondes, na Vila Santo Antônio em Jandaia do Sul.

Ele pedia por socorro.

A Polícia Militar foi chamada e acionou a equipe da Defesa Civil para socorrer a vítima, que foi encaminhado ao PAM para atendimento médico.

O autor da facada foi localizado e encaminhado a delegacia.

Relato da Polícia Militar:

Apos solicitação informando que no local haveria um homem vítima de ferimento à faca, a equipe deslocou até o local e o encontrou desacordado, sendo socorrido por pessoas da comunidade. Logo após chegou no local as viaturas do SAMU e da Defesa Civil de Jandaia do Sul, prestaram atendimento médico e o conduziram ao PAM de Jandaia do Sul.

Tendo chegado a informação via 190 que o autor seria a pessoa de XXX, de 29 anos, esta equipe deslocou até a residência de XXX e chamou-o para que saísse até o portão, sendo atendida tal solicitação. Sendo indagado a Jeferson sobre o fato ocorrido, o mesmo afirmou ter entrado em vias de fato com a vítima.

Foi então dada voz de prisão à XXX e realizado os procedimentos cabíveis. Na delegacia de Policia Civil foi entrado em contato com o PAM de Jandaia do Sul e a enfermeira informou que a vítima havia acordado e liberado pois haviam apenas ferimentos leves.

Sendo o Sr XXX então liberado na Delegacia de Polícia Civil.