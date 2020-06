Rapaz é morto na frente do filho de 3 anos em Maringá

José Kaue Silvestre, de 23 anos, foi assassinado a tiros no final da tarde deste domingo, 14, no Jardim Oriental em Maringá. A vítima estava na companhia da esposa e do filho de apenas 3 anos, que presenciou o pai sendo executado. O casal e a criança estavam soltando pipa na Avenida das Torres, quando o crime ocorreu. Segundo informações, o principal suspeito de ter cometido o homicídio, seria um colega da vítima. Dias atrás os dois tiveram um desentendimento. Já hoje no período da tarde, o assassino avistou o rapaz na companhia da família.

O suspeito ocupava um veículo modelo VW Golf, e ao passar pelo local, teria feito alguns gestos para a vítima. Após 20 minutos, o suposto colega retornou ao local, porém portando uma arma de fogo. Ele aproximou-se do rapaz e efetuou diversos disparos. A vítima foi atingida por vários tiros, inclusive na cabeça. Silvestre teve morte instantânea. O socorro foi acionado mas infelizmente o rapaz já estava em óbito.

O assassino fugiu tomando rumo ignorado, e não foi localizado pela polícia. O principal suspeito já está identificado, e o crime é investigado pela Divisão de Homicídios de Maringá (09°SDP). A equipe do Delegado Diego Elias Almeida, está no encalço do criminoso.

Assista o vídeo no link abaixo.

Fonte: O Corujão.