Reagiu a abordagem da PM e na sequência tombou morto

Um jovem, de 21 anos, foi morto pela Polícia Militar (PM) neste sábado (18), no jardim Morumbi, em Paranavaí. A polícia afirma que o jovem era suspeito de roubo e sacou uma arma quando foi encontrado, levando os policiais a reagirem. A central do 8°BPM informa que dois homens teriam praticado diversos assaltos contra estabelecimentos comerciais em Paranavaí. Pra fugir a dupla usava uma Biz vermelha e uma outra moto.

Durante diligências uma equipe da Rocam encontrou uma das motocicletas, a Honda Biz que estava estacionada em frente a uma casa no jardim Morumbi. O veículo já possuía denúncias por tráfico de drogas. Segundo a PM, quando os policiais entraram na residência, se depararam com o suspeito armado com uma garrucha calibre .38 em um dos cômodos. Na tentativa de abordagem os policiais pediram que o jovem largasse a arma, mas ele se recusou e ameaçou a atirar contra a guarnição. Em defesa, a equipe reagiu e atingiu o indivíduo com três tiros no tórax. Lucas Roberto da Silva morreu na hora.

Ainda segundo a PM, drogas, celulares, dinheiro, uma espingarda calibre .44, um simulacro de pistola, um documento, possivelmente do segundo suspeito dos roubos, e outra motocicleta Honda CG preta, também suspeita de ser usada nos roubos, foram encontrados no local e apreendidos. O corpo do suspeito foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Paranavaí.

Fonte: Portal da cidade de Paranavaí/ Corujão.