Reforma do ginásio do Centro esportivo está em fase de conclusão

Estão em fase de conclusão as obras de reforma do Ginásio de Esportes “Carlos José de Freitas”, localizado no Centro Esportivo do Jardim Esplanada. Inaugurada há quase 10 anos, a praça esportiva já necessitava de melhorias, que agora estão sendo realizadas sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Segundo o secretário Roberto Almeida do Nascimento, o “Robertinho”, as obras visam corrigir alguns problemas estruturais e o visual do ginásio de esportes. “Estamos reformando as arquibancadas, os banheiros – incluindo também o forro – e também efetuando a pintura externa, interna e também da quadra”, explica ele. Antes de ser efetivada a reforma foi realizado serviço de manutenção das calhas.