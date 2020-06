Rei da Limpeza faz desinfecção do Posto da PRE no Vale do Ivaí

A equipe do Rei da Limpeza, de Mandaguari, fez, na tarde de quarta-feira (24), um trabalho de higienização no Posto da Polícia Rodoviária Estadual PRE)de São João do Ivaí, à convite do policial, cabo Rivelino, que é mandaguariense e trabalha na unidade.

“Estamos muito preocupados com toda essa pandemia. Como o nosso Posto de Polícia Rodoviária, passam inúmeros policiais durante a semana, devido ao trabalho das equipes, e como conhecemos o trabalho da empresa do Rei da Limpeza, com a autorização do cabo Gilson e de nosso comandante sub tenente Ribeiro, contatamos os serviços do Anderson e Alex, que realizaram um bom trabalho, na desinfecção de todo o posto, inclusive computadores, impressoras, viaturas e muito mais. Tudo para conter o avanço do Corona Vírus”, comentou cabo Rivelino.

Por Fernando Damas.