Rivelino completa 29 anos como Policial Militar

No dia 29/04/2020, Rivelino escreveu; Hoje completei 29 anos de serviços prestados a Gloriosa Instituição da PMPR do Paraná.

Onde por 26 longos anos, servi na Cidade de Mandaguari iniciando quando era o antigo Destacamento Policial Militar e finalizando minha permanência como Policial Militar no atual Pelotão Policial Militar.

Sendo transferido para o Policiamento Rodoviário Estadual, onde estou alocado até a presente data.

Os dias se aproximam e o encerramento da carreira também, tenho orgulho por ter trabalhado e servindo por muitos anos a

Comunidade Ordeira da minha querida Mandaguari.

O destino, deixo como sempre deixei nas mãos de Deus, que sempre me guiou.

Quem sabe, emanado por Ele no final de minha carreira como Policial Militar, poderei vir contribuir novamente com a Comunidade Ordeira de Mandaguari, que tanto prezo e nunca medi e medirei esforços para a manutenção da Ordem Pública estando ou não no serviço ativo.

“Brasil acima de tudo “. “Deus acima de todos 🙏🏼🙌🏻”.