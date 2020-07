Roubo com lesão corporal em Mandaguari

A ocorrência foi atendida às 17h15 de sábado (4) pela Polícia Militar de Mandaguari

As equipes da RPA e ROTAM receberam a solicitação via 190 onde um senhor de nome “H”, de 49 anos, havia sido agredido com soco na boca e chutes pelo corpo e, logo em seguida, roubaram dois litros do refrigerante guaraná Kuat e saíram pela Avenida Amazonas.

Durante patrulhamento, as equipes localizaram os autores na avenida, sendo dada voz de abordagem aos mesmos e, em busca pessoal, foi localizado com eles o refrigerante, sendo peguntado os nomes do autores os mesmo se identificaram como sendo a. l. c. b. 20 anos e f. b. m. 33 anos.

Segundo a PM, eles possuem diversas passagens pela Polícia.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos autores, sendo eles encaminhados a delegacia de mandaguari para as providências cabíveis a serem tomadas.

A vitima, o senhor “H” foi encaminhado pela equipe de socorro médico para atendimento hospitalar.