Saiba como ficam as coletas de lixo comum e de recicláveis no feriado de 21 de abril

Apenas a coleta de material reciclável não será realizada no feriado de terça-feira, 21 de abril (Tiradentes). Já a coleta do lixo comum (domiciliar), será realizada normalmente, de acordo com um comunicado divulgado pela empresa CBrasil, concessionária do serviço em Mandaguari.

Já de acordo com a direção da Acaman (Associação dos Catadores de Recicláveis de Mandaguari), o serviço será interrompido somente na terça-feira (21), sendo realizado normalmente nos demais dias da semana, respeitando programação já existente.