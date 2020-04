Saúde aplica vacina contra influenza em doentes crônicos e idosos nesta quinta-feira

A Secretaria de Saúde realiza nesta quinta-feira (16) a imunização contra influenza em para o grupo determinado pelo Governo Federal, em dois pontos da cidade. Foram destinadas duas mil doses para Mandaguari que serão aplicadas exclusivamente, nesse momento, em pessoas com doenças crônicas que tenham atestado ou receita médica com validade de até um ano e idosos que ainda não tomaram a vacina. Poderão de vacinar também motoristas de transporte coletivo, caminhoneiros, profissionais da área de segurança e salvamento.

Atendendo as recomendações do Ministério da Saúde para evitar aglomeração de pessoas nesse período de pandemia do coronavírus, a vacinação será realizada em dois locais, na rua Pedro José de Andrade (fundo da Prefeitura) e na rua da Unidade Básica de Saúde Cinco Conjuntos, das 13h30 até as 17:00 horas, no sistema drive thru, evitando filas e contato das pessoas.

A secretária de Saúde, Deise Vernillo, explica a importância de levar os documentos, o atestado ou receita médica e a carteirinha de vacinação. “Vamos priorizar essas duas mil doses para o grupo de risco, por isso só iremos vacinar quem comprovar a doença crônica e os idosos. Futuramente, seguindo o calendário nacional, os outros grupos serão imunizados”.