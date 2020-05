Saúde investiga óbito de paciente com pneumonia

A Secretaria de Saúde de Mandaguari informa que está aguardando o resultado do teste de Covid-19 de um paciente que veio a óbito ontem, dia 14 de maio, no Hospital Cristo Rei, decorrente de uma pneumonia. Seguindo os protocolos do Ministério da Saúde no laudo médico consta o óbito como suspeita de coronavírus.

O paciente, de 91 anos, deu entrada no hospital na quarta-feira (13) sendo diagnosticado com pneumonia que evoluiu de forma rápida ocasionando síndrome respiratória aguda grave. O óbito foi constatado às 22h45 de quinta-feira (14). O teste de coronavírus foi realizado e o laudo tem prazo de até quatro dias para sair. O paciente era hipertenso e diabético, sem histórico de viagem recente.

A secretária de Saúde, Deise Vernillo, lamenta o falecimento e explica que os familiares foram orientados a manter o isolamento nos próximos dias. “Não sabemos se a causa do óbito foi pneumonia ou Covid-19, por isso até que saia o resultado do teste a equipe da secretaria de Saúde está em contato com os familiares, prestando toda a assistência e orientando o isolamento social deles”.