Setor de Saúde Bucal recebe doação de protetores faciais da UFPR

A Secretaria de Saúde de Mandaguari, através do Setor de Saúde Bucal, recebeu essa semana a doação de 30 protetores faciais da Universidade Federal do Paraná (UFPR) campus de Jandaia do Sul.

As máscaras, tipo face-shield, foram fabricadas pelo Projeto de Impressão 3D da Universidade e entregues pelo professor José Eduardo Padilha de Sousa ao coordenador da Saúde Bucal, Marcos Vinícius Dias, que agradeceu os equipamentos em nome de todos os profissionais da área.

“Precisamos muito de máscaras resistentes para prestar atendimento de qualidade e de forma responsável aos pacientes. Esse equipamento serve como uma barreira contra gotículas que possam atingir a boca, olhos ou nariz nos protegendo do coronavírus. A equipe do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) e as auxiliares das Unidades Básicas de Saúde irão usar os protetores e também agradecem a doação feita pela Universidade”, diz Marcos Dias.

Assessoria PMM.