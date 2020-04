Suspeito é preso após tentativa de furto em Mandaguari

Policiais identificaram hoje pelas imagens das câmeras do Conseg, o momento da fuga de um ladrão após tentar roubar um mercado no Jardim Progresso em Mandaguari.

Foi na manhã desta quarta-feira (1).

De posse das imagens, todo efetivo policial de Mandaguari e da região se mobilizaram para identificar o suspeito, sendo que em poucos instantes o mesmo foi localizado no bairro Vila Verde em Mandaguari por policiais civis e militares

O indivíduo já é conhecido no meio policial, inclusive teve envolvimento no sequestro do gerente de banco de Cambira, ocorrência de grande vulto que acabou em confronto policial.

A motocicleta e uma pistola 9mm foram apreendidas.