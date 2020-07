Suspeito é preso logo após furto em residência

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 12h50 de segunda-feira (29) na Rua Caetano Munhos da Rocha em Mandaguari.

A equipe policial composta pelo Cabo Andrade e Soldado Vargas receberam uma denúncia via 190 informando que dois indivíduos teriam realizado um furto em uma residência localizada na Rua Doutor Caetano, e que teriam pulado o muro de dentro para fora, se evadindo com uma mochila de viagem de cor vermelha, que seguiram sentido ao bairro Jardim Boa Vista.

Durante patrulhamento no bairro foram avistados dois indivíduos com as características repassadas pela vitima, que estariam portando a referida mochila de cor vermelha.

Ao avistar a equipe policial, os indivíduos se evadiram vindo a adentrar em uma residência, sendo que um deles pulou o muro dos fundos, sendo perdido de vista e o outro foi alcançado e abordado pelos policiais, sendo constatado que seria a pessoa de “J”.

Foi feito contato com a vítima, onde a mesma reconheceu os objetos furtados.

O homem, de 32 anos, foi preso e encaminhado a delegacia.