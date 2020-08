Tiago Amaral entrega viatura Caminhonete L200 para PM de Mandaguari

O deputado estadual Tiago Amaral (PSB) esteve em Mandaguari, na manhã desta quinta-feira (13), onde esteve reunido com o empresário Marcos Jovino (PSD), os vereadores Eron Barbiero (PSB), Nilton Botti (PSD), Sebastião Alexandre (MDB) e Márcia Serafini (PL), juntamente com demais autoridades, para fazer a entrega de uma viatura, modelo Mitsubishi Triton L200, para a Patrulha Rural da Polícia Militar.

Prestigiaram o evento: o comandante do Batalhão da Polícia Rodoviária do Paraná, sediado em Curitiba, Tenente-Coronel Olavo Vianei Francischett Nunes; tenente Sidinei Hudach da Companhia da Polícia Rodoviária de Londrina; Comandante do Quarto Batalhão da Polícia Militar de Maringá, Tenente Paschoal; Comandante do Pelotão da Polícia Militar de Mandaguari Tenente Caio, Delegado de Polícia Civil de Mandaguari Zoroastro Nery do Prado Filho, Sergio Ferreira Chefe da 81ª Ciretran de Mandaguari, entre demais autoridades.

A viatura no valor de R$ 125 mil, faz parte de uma indicação do deputado Tiago Amaral, e é a terceira, em três meses, e ajudará na Patrulha Rural do município. “Momento histórico e muito importante para Mandaguari. Confesso que o dia foi de muita emoção. Na campanha eleitoral de 2018, eu, o deputado Tiago Amaral, mais um grupo de pessoas, fomos na empresa Frango Paraná da família Peloso, também fomos na família Hortelã, Perassoli, enfim em inúmeras propriedades rurais. Fomos em diversas empresas, sendo que uma delas foi a FitaFlex, do meu amigo e irmão Eder Fuggi, no Conseg Pioneiros, presidido pelo advogado Fernando Nanuncio, prometemos uma caminhonete para atender as necessidades da Patrulha Rural. Prometemos, cobramos e cumprimos. Mandaguari é a única cidade que recebeu uma caminhonete. Hoje entregamos uma Triton L200, zero quilômetro que vai dar total segurança aos nossos produtos na Zona Rural. Muita emoção”, destacou o empresário Marcos Jovino, em suas redes sociais.

O vereador Eron Barbiero comentou sobre a atuação do deputado em Mandaguari. “Não é um deputado que vem de quatro em quatro anos, sempre atuante, sempre perto de Mandaguari. Essa viatura é a prova que palavra dada, tem que ser palavra cumprida. Obrigado por seu trabalho deputado”.

Por Fernando Damas.