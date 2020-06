Tiago Amaral entrega viatura para Polícia Civil de Mandaguari

Matéria do Jornalista Fernando Damas.

O deputado estadual Tiago Amaral (PSB), esteve na manhã desta sexta-feira (5), em Mandaguari, onde entregou uma viatura para a Polícia Civil, que vai prestar serviço velado à Segurança Pública. O veículo faz parte da emenda parlamentar na qual o deputado tem direito e a encaminhou para o município.

O evento de entrega, contou com todos os protocolos e restrições impostas pela Organização Mundial da Saúde. Participaram do evento: empresário Marcos Jovino (PSD), os vereadores Eron Barbiero (PSB), Márcia Serafini (PL), Nilton Botti (PSD), Sebastião Alexandre (MDB), além do Delegado Zoroastro Nery do Prado Filho, Sargento Gomes – representando a Polícia Militar, capitão Rodrigo dos Santos Pereira – comandante da 4ª Cia de Polícia Rodoviária Estadual, Diretor-Geral do Detran (Departamento de Trânsito do Paraná), Coronel César Vinícius Kogut, chefe do Detran local Sérgio Ferreira, entre outras autoridades.

O empresário Marcos Jovino, que foi um dos responsáveis por contatar o deputado estadual, viabilizando a entrega da viatura usou de suas redes sociais e comentou: “É com muita alegria e satisfação, que recebemos em nossa cidade, o ilustre deputado estadual Tiago Amaral, o deputado que nos representa na Assembleia Legislativa, e que sempre trabalha em favor da nossa gente. Hoje Mandaguari recebe uma viatura para Polícia Civil, que faz parte de um amplo projeto do grupo no qual fazemos parte, que é equipar as policias de nossa cidade, trazendo veículos 4×4, armar melhor nossos policiais, estruturar toda a segurança pública, que é de responsabilidade do Governo do Estado. Vale lembrar que, a corporação da Polícia Civil é uma das melhores do todo o Estado do Paraná. Doutor Nery e sua equipe são reconhecidos e fazem um ótimo trabalho para a nossa comunidade”.

Tiago Amaral agradeceu Mandaguari pela votação que teve durante as eleições de 2018. “Mandaguari é a cidade que está no meu coração. Aqui me sinto em casa, rodeado de amigos. Não venho durante as eleições, mas estou sempre na cidade. Existem marcas de nosso trabalho em todos os bairros. Seja no asfalto do Boa Vista, do Progresso e Cristina. Melhorias na Esplanada, Vila Vitória, Cinco Conjuntos e Centro. Todos os bairros tem o nosso trabalho como deputado. É só o começo”, disse em seu discurso.

O vereador Eron Barbiero, do mesmo partido de Tiago Amaral, também fez uso da palavra. “Somos oposição à todo o serviço mal feito em nossa cidade. Mas não ficamos só no discurso, mostramos trabalho e resultado. Estamos sempre em contato com o deputado e sempre cobrando melhorias, e hoje é o resultado de mais um trabalho em conjunto da oposição de Mandaguari”, relatou.

https://correiodenoticias.net/2020/06/05/tiago-amaral-entrega-viatura-para-policia-civil-de-mandaguari/