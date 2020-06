Tiago Amaral estará em Mandaguari, São Jorge do Ivaí e Floresta nesta sexta-feira (5)

Para evitar aglomeração, não haverá público; entrega de hospital em Floresta será transmitido pelas redes sociais da prefeitura

Tomando todos os cuidados com distanciamento e uso de máscaras, e sem participação do publico, nessa sexta-feira (5), o deputado Tiago Amaral começa a visita aos municípios por Mandaguari para a entrega de uma nova viatura para a Policia Civil do município. A viatura é um modelo Duster, descaracterizada, que será utilizada no trabalho de investigação.

Além dessa, também foi viabilizada outra viatura para a Policia Militar, modelo L200 Mitsubishi, que será entregue após a plotagem e instalação dos equipamentos de rádio. As viaturas fazem parte de um novo pacote de veículos adquiridos pelo Governo do Estado para a modernização da frota e vão reforçar a segurança em Mandaguari.

“Um veículo como esse zero quilômetro é um importante reforço para nossa equipe no trabalho de investigação e deslocamento. Agradecemos à atenção do deputado Tiago Amaral e do empresário Marcos Jovino, que atenderam ao nosso pedido de mais uma viatura”, afirmou o delegado Zoroastro Nery do Prado, de Mandaguari.

De Mnadaguari segue para São Jorge do Ivaí, onde vai com o prefeito Andre Luis Bovo ao Condomínio Residencial para Idosos, que será entregue em breve pela prefeitura.

O Conjunto Habitacional com 10 unidades, voltado para idosos de baixa renda, em breve vai receber os novos moradores. As casas serão cedidas para pessoas com mais de 60 anos, sozinhas ou casais. Os idosos que foram selecionados atendem às exigências de vulnerabilidade social.

O empreendimento em São Jorge do Ivaí recebeu quase R$ 1,2 milhão de investimento do Governo do Estado, por meio do deputado Tiago Amaral, que irá nesta sexta-feira (5) até o Conjunto Habitacional Caetano Carlos Crubelati II, localizado na Rua Olivio Oliveira, para ver a obra pronta. Após a licitação o valor da obra ficou em R$ 828 mil. A contrapartida da prefeitura foi de R$ 59 mil para a compra dos móveis.

Para receber os novos moradores falta apenas a chegada dos móveis que já foram comprados pela prefeitura. Os idosos não serão proprietários, as unidades são cedidas e eles arcam com as despesas de energia e água. As casas tem 45 metros quadrados.

Um dos novos moradores é o aposentado Antonio Sarabia, de 70 anos, que foi contemplado com uma das casas do residencial. “Vou cuidar muito bem dessa casa, todo mundo fica impressionado quando vem na casa onde eu moro tamanha a limpeza”, comenta. Antonio vai se livrar da despesa de aluguel que consome R$ 400 reais da aposentadoria que recebe de um salário mínimo. Animado com a nova casa, diz que já passou em frente, mas ainda não viu por dentro. Três vezes por semana ele vai à Maringá fazer hemodiálise, mas diz que fora esse problema a saúde vai muito bem, e vai aproveitar muito a casa que sonhou tanto em ter e que esperou chegar aos 70 anos para realizar.

Em Floresta, Tiago Amaral participa, às 16 horas, da entrega do Hospital Municipal de Floresta, que passou por obras de reformas e ampliação. Foram investidos mais de R$ 2 milhões entre recursos municipais e estaduais para a reforma e compra de equipamentos, com o apoio do deputado Tiago Amaral.

A obra é uma das mais esperadas pelos moradores de Floresta. O hospital, que existe há mais de 40 anos no município, passou por uma revitalização completa. Além da ampliação da estrutura para 24 leitos de internação, equipados com camas elétricas e ar condicionado, o hospital agora conta com ala de emergência e dois centros cirúrgicos.

Segundo o prefeito, Ademir Maciel, o Hospital Municipal Santa Maria será 24 horas. “Não é uma UPA, é um hospital, com atendimento especializado. Aqui será possível fazer aproximadamente 20 tipos de cirurgia” conta o prefeito. De acordo com a prefeitura, com essa reforma, será possível qualificar o atendimento dos pacientes de Floresta, e diminuir o número de transferências para outros hospitais da região.

A entrega será transmitida ao vivo pelas redes sociais da prefeitura, com objetivo de evitar aglomeração durante esse período de pandemia do Coronavírus.