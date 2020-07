Tiago Amaral será relator da PEC que trata das aposentadorias de policiais civis

Deputado está na condição de líder do governo

O deputado Tiago Amaral (PSB) foi escolhido na segunda-feira (22) como relator da PEC que garante a paridade e integralidade aos policiais civis, agentes penitenciários e polícia científica, que ingressaram na carreira após 2003. O grupo de trabalho que vai analisar a proposta enviada pelo Governo do Paraná, é composto por cinco deputados.

A PEC cria a regra de transição, permitindo o direito a aposentaria com o valor igual ao último salário da ativa. A contrapartida será a permanência por cinco anos a mais na ativa sem o recebimento do abono de permanência. Os que não quiserem cumprir cinco anos a mais na carreira poderão fazer a opção pela aposentadoria sem paridade e integralidade. Dessa maneira, o cálculo do benefício utilizará a média aritmética simples das remunerações.

“A integralidade e a paridade dos policiais e bombeiros militares foram asseguradas pela reforma da previdência das forças armadas, aprovadas pelo Congresso Nacional e replicada no Estado em 2019, mas faltava garantir o mesmo direito aos servidores da Policia Civil, do Departamento Penitenciário e da Polícia Científica que ingressaram nos quadros do Estado após 2003”, afirmou o deputado Tiago Amaral, que assumiu temporariamente a liderança do Governo, na ausência do deputado Hussein Bakri, que testou positivo para covid-19.

“Todos sabem do meu perfil e do meu comprometimento em resolver as questões mais do que em polemizar e principalmente de fazer andar aquilo que é necessário para o bem dos cidadãos paranaenses”, afirmou Tiago Amaral, que também é relator do orçamento.

Comissão Especial:

Delegado Francischini (PSL) – presidência

Tiago Amaral (PSB) – relator

Delegado Recalcatti (PSD)

Soldado Adriano José (PV)

Goura (PDT)

Acesse a PEC PEC_2_Poder+Executivo