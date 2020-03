Tiago Amaral viabiliza duas viaturas para Mandaguari

Mandaguari vai receber duas novas viaturas, sendo uma para a Polícia Militar e Polícia Civil, para ajudar no combate à criminalidade e no desenvolvimento da Segurança Pública no município. São duas viaturas – Caminhonete Mitsubishi Triton L200.

As viaturas são do Governo do Estado, e fazem parte do verba parlamentar do deputado estadual Tiago Amaral, atendendo ao pedido do empresário Marcos Jovino e do vereador Eron Barbiero.

As viaturas devem ser entregues às policias já nos próximos dias, em um evento com a presença do deputado Tiago Amaral.

Por Fernando Damas.