Na tarde desta quinta-feira (25) equipes do Bombeiro Comunitário e SAMU de Jandaia do Sul prestaram atendimento a um capotamento de carreta na PR-466 entra Marumbi e Kaloré, próximo a antiga venda do Pedrinho.

O motorista, Rogério Alves, de 38 anos, ficou preso as ferragens e as equipes de socorro não mediram esforços, mesmo com chuva, para resgatar a vítima, que foi levada de helicóptero para hospital da região.

A pista ficou interditada por mais de uma hora.